Meuse TGV : bientôt 202 nouvelles places gratuites

Alors que Meuse TGV s’apprête à souffler ses vingt bougies, le Département de la Meuse continue d’investir sur ce site qui affiche une belle dynamique avec plus de 300 000 usagers en 2025. Au fil des années et de la hausse progressive de la fréquentation, la problématique du stationnement est devenue centrale pour cette gare implantée en plein milieu des champs, à mi-chemin entre Verdun et Bar-le-Duc. Depuis 2011, cinq phases d’extension des parkings se sont succédé, sur la partie Sud. 339 places gratuites sont désormais disponibles incluant les 81 dernières inaugurées en décembre 2025. Une offre renforcée, mais jugée toujours insuffisante. D’où ce nouveau projet de créer un parking sur la partie Nord, propriété de la collectivité qui a eu les mains libres pour imaginer un aménagement «exemplaire sur le plan environnemental et sur les mobilités», s’enthousiasme Jérôme Dumont, le patron de l’exécutif meusien qui inscrit ses pas dans ceux de ses prédécesseurs, à savoir Claude Léonard et Christian Namy. Tous deux avaient fait ce pari : «un pari en passe d’être réussi. C’est aussi la preuve que nous avons des atouts à valoriser dans notre département, à seulement une heure de Paris et de Strasbourg. Cette attractivité passe par cette position géographique que nous devons encore plus mettre en avant», ajoute l’élu.

1,8 million d’euros investis

Alors que les travaux ont démarré fin août, les premiers usagers devraient pouvoir prendre possession des lieux à Noël. 202 nouvelles places de stationnement vont être créées dont huit places dédiées au covoiturage et vingt reliées à des bornes de recharge électriques. Le site sera d’ailleurs équipé d’une ombrière photovoltaïque destinée à produire une partie de l’électricité nécessaire pour les recharges mais aussi l’éclairage des parkings ainsi que d’une aire de promenade végétalisée pour les usagers en attente. Pour ce dossier, 1,8 million d’euros vont être injectés sur ce site 100% gratuit. Une nouvelle étape visant à renforcer l’attractivité de la Meuse, comme l’atteste la présence du sous-préfet en charge de Cigéo, du président de la CCI et de nombreux élus dont le sénateur du Sud-meusien, tous utilisateurs de cette gare synonyme de vitrine pour ce territoire rural.