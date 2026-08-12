Seine-Maritime Attractivité dresse le bilan de sa démarche RSE en 2025

Pour cette cinquième édition, plusieurs sujets sont mis en avant : réduction de l’impact environnemental du numérique, suivi du bilan carbone, qualité de vie au travail, prévention des risques psychosociaux ou encore engagement des collaborateurs. Le document permet également de mesurer les progrès réalisés et de dégager les priorités pour les prochaines années.

Des pratiques numériques appelées à évoluer

Parmi les actions engagées en 2025 figure la réalisation du premier diagnostic numérique responsable de l’agence. L’objectif est de mieux mesurer l’impact des usages numériques et d’identifier les pratiques pouvant être améliorées.

L’agence compte également travailler sur plusieurs pistes, comme l’allongement de la durée de vie du matériel, l’optimisation des infrastructures et une meilleure sensibilisation des équipes aux écogestes numériques. Le numérique constitue ainsi l’un des axes de travail de la démarche RSE, avec une volonté affichée de privilégier des usages plus sobres et responsables.

Des objectifs pour poursuivre la démarche en 2026

Le rapport ne s’arrête pas au bilan de l’année écoulée. Plusieurs objectifs sont fixés pour 2026. Seine-Maritime Attractivité prévoit notamment de renouveler son événement interne autour du Digital Cleanup Day et de poursuivre sa réflexion sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans ses métiers.

Avec ce rapport, Seine-Maritime Attractivité présente donc la RSE comme une démarche qui se construit progressivement. Les actions menées en 2025 servent à la fois à mesurer le chemin parcouru et à identifier les pratiques qui peuvent encore évoluer.