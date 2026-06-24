Depuis son ouverture en septembre 2020, l’UEMA de Jarny gère l'accompagnement quotidien de 7 enfants grâce au travail d'une équipe pluridisciplinaire qualifiée. Ce pôle intègre une enseignante spécialisée, des éducateurs et des thérapeutes dont les compétences ont été consolidées par 68 formations spécifiques en cinq ans. Ce modèle d'encadrement, combinant des approches reconnues comme le PECS ou l'ABA, s'étend également à la guidance parentale avec plus de 300 visites à domicile réalisées. Cette valeur ajoutée méthodologique optimise les chances de réussite de chaque projet individualisé.

Un bilan d'insertion positif qui valide l'efficience du modèle

Côté résultats, l'impact de cette collaboration territoriale est concret : 14 enfants ont déjà quitté le dispositif pour poursuivre leur parcours scolaire en classe de CP ou en ULIS. La flexibilité des temps d'inclusion, graduée de quelques heures à plusieurs jours par semaine, sécurise ces transitions. L'événement officiel programmé le mercredi 1er juillet 2026 permettra aux acteurs institutionnels de découvrir concrètement ce fonctionnement innovant lors d'une visite interactive suivie d'une présentation vidéo.

Ce cap symbolique des cinq ans confirme qu'une alliance entre l'innovation médico-sociale associative et la gestion publique locale crée un levier d'intégration à la fois performant, durable et indispensable pour l'ensemble du territoire.