Le 22 septembre 2026, le Club de Côte-d’Or Les Entreprises s’Engagent, en partenariat avec le Pôle d'Economie Solidaire 21, organise son Réseau Club 21 à Longvic au sein du chantier d'insertion Le Champ des Sourires. Cet événement se concentre sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et propose des solutions concrètes pour les dirigeants, les ressources humaines et les responsables RSE. Les participants auront l'occasion de découvrir des leviers d'action tels que les achats responsables, le recrutement inclusif et l'engagement des collaborateurs.





Le programme inclut des présentations sur le mécénat de compétences et des nouvelles formes d'engagement, ainsi que des témoignages d'entreprises ayant déjà mis en place des actions RSE. Une visite de la Ferme florale de Longvic permettra d'observer une initiative locale à fort impact. Cet événement vise à inspirer les participants et à leur fournir des outils pratiques pour transformer leurs ambitions en actions concrètes. En somme, c'est une occasion unique de s'informer et de se connecter avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire.