L'entreprise familiale indépendante Home Alliance, dont le siège est implanté à Laxou, vient de démontrer sa résilience opérationnelle lors de la dernière vague de chaleur. Grâce au déploiement de mesures de prévention ciblées (hydratation renforcée, adaptation des repas, régulation thermique), les 45 auxiliaires de vie de la structure ont sécurisé le maintien à domicile de 160 bénéficiaires fragiles, notamment des personnes alitées ou atteintes de pathologies lourdes.

Pour récompenser ce professionnalisme, la direction a débloqué une prime de 100 euros par salarié pour cette semaine d'activité critique. Cette politique managériale de soutien financier direct fait écho aux mesures déjà prises par l'entreprise lors du confinement, visant à valoriser des métiers de première ligne souvent invisibles mais indispensables à l'économie locale.

Un ancrage régional fort sur un marché en pleine expansion

Avec un réseau d'agences de proximité à Nancy, Metz et Pont-à-Mousson, Home Alliance s'impose comme une référence du multi-services haut de gamme sur le sillon lorrain. Le groupe s'appuie aujourd'hui sur une équipe de 120 collaborateurs, incluant des spécialistes de l'entretien et des jardiniers-paysagistes, pour capter la valeur d'un marché régional porteur. En France, le secteur des services à la personne représente un poids lourd économique évalué à 33 milliards d'euros en 2026, soit 1,2% du PIB national. Porté par le vieillissement de la population, un quart des Français aura plus de 65 ans d’ici 2035, le marché de l’aide à domicile capte à lui seul 65% des parts d'un secteur structurellement créateur d'emplois. Dans un contexte de forte tension sur les recrutements, la capacité des PME régionales à fidéliser leurs forces de travail par des leviers salariaux s'affirme comme un avantage concurrentiel majeur pour absorber la croissance de 50% attendue dans le secteur d'ici 2050.