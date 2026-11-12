La French Tech BFC lance la promotion 2026 de sa Prépa startups

La promotion 2026 de La Prépa by La French Tech BFC marque le lancement de deux mois d'accompagnement collectif destinés aux porteurs et porteuses de projets innovants de Bourgogne-Franche-Comté qui souhaitent transformer une idée en projet entrepreneurial structuré et préparer la création de leur future startup.

L’accompagnement vise d’abord à poser les bases du projet. Les participants sont invités à confronter leur idée au terrain, à mieux comprendre les besoins de leurs utilisateurs et à préciser leur proposition de valeur. Ils travaillent également sur leur marché, leur modèle économique et leur MVP, c’est-à-dire une première version de leur solution. Le parcours aborde aussi les dimensions juridiques et financières liées à la création d’une startup.

Organisée de début novembre à mi-décembre 2026, La Prépa repose sur un format hybride. Trois journées en présentiel sont complétées par des ateliers en visioconférence, alternant interventions d’experts, témoignages d’entrepreneurs, exercices pratiques et temps d’échange. Cette organisation favorise la dynamique collective, le partage des questionnements et les retours d’expérience entre participants.





Le programme doit également faciliter les rencontres avec les partenaires et les acteurs de l’innovation régionale. Il prépare ainsi les prochaines étapes du parcours, qu’il s’agisse d’une incubation, d’une recherche de financement ou d’un accompagnement spécialisé. À travers cette promotion 2026, La French Tech Bourgogne-Franche-Comté entend soutenir de nouvelles ambitions entrepreneuriales et aider les porteurs de projets à structurer leur idée et à préparer la création de leur startup.