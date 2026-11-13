Portée par la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, l'opération s'est déroulée sur 59 jours d'intervention, avec des équipes de sept à huit personnes. Au programme : rénovation de plusieurs espaces communaux et travaux sur un élément important du patrimoine de la commune.

Des espaces communaux rénovés

Plusieurs espaces de la commune ont bénéficié de ces interventions. Dans la salle de mariage, les murs et le plafond ont été repris et repeints. Les équipes ont également posé des cimaises, remplacé deux fenêtres et rénové différentes menuiseries. Le couloir et l'escalier ont eux aussi fait peau neuve. Les murs, les plafonds, les portes, les plinthes et les boiseries ont été remis en état. Une cloison et une porte ont également été installées sur le palier qui mène au grenier.

Au secrétariat, les travaux ont porté sur la peinture des murs et du plafond, la rénovation des portes et des boiseries ainsi que le remplacement de deux fenêtres par des menuiseries en PVC.

Un logement communal remis en état

Un autre volet du chantier concernait la rénovation d'un logement communal. Plusieurs travaux importants ont été réalisés, à commencer par le remplacement de l'ancien plafond par une structure en plaques de plâtre avec isolation. Les sols ont fait l'objet d'une attention particulière : un revêtement flottant en PVC a été posé, tandis que les planchers en bois ont été décapés, poncés puis vitrifiés. De nouvelles plinthes sont venues compléter les finitions. Ces interventions doivent permettre de disposer d'un logement en meilleur état.

Le monument aux morts retrouve son éclat

Le chantier ne s'est pas limité aux bâtiments communaux. Les équipes ont également travaillé sur le monument aux morts de Fressancourt, un lieu important de la mémoire collective. Les équipes ont procédé au nettoyage du monument aux morts et à la réfection des lettrages et du coq, repeint le tout en doré. Une intervention qui contribue à redonner de la visibilité à cet élément du patrimoine communal.

Avec cette opération, la Communauté d'agglomération Chauny-Tergnier-La Fère associe deux objectifs : entretenir les équipements et le patrimoine des communes, tout en permettant à des personnes éloignées de l'emploi de reprendre une activité professionnelle et de développer leurs compétences.



