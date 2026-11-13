A Taïwan, l'image du charismatique ex-patron de Nvidia Jensen Huang, né dans l'île et accueilli comme une rock star à chacune de ses apparitions, est écornée par sa chute dans un scandale mêlant espionnage et liaison extraconjugale qui suscite des inquiétudes pour l'économie.

L'ex-dirigeant milliardaire de la tech a démissionné après des relations extraconjugales, dont l'une avec une femme accusée d'espionnage au profit de Pékin et suspectée d'avoir contourné les restrictions américaines sur les puces du groupe.

"Je pensais qu'il avait la personnalité d'un mari dévoué, et il s'avère que c'est plutôt un salopard", remarque Ivan Liang, 28 ans, interrogé par l’AFP pendant sa pause déjeuner vendredi.

Alors que d'autres magnats de la tech privilégient la discrétion, Jensen Huang se montrait bavard et charmeur en public, signant volontiers des autographes et posant pour des photos.

"Je pense que ma perception de lui a vraiment changé, parce qu'il avait cette image de +papa de la nation+", explique Leo Fu, un importateur de 42 ans. "J'ai l'impression que cette image a été écornée aux yeux du grand public à Taïwan".

La propriétaire d'un bar à desserts, Jane Hsieh, 70 ans, garde de bons souvenirs des visites de Jensen Huang pour déguster l'un de ses puddings traditionnels au tofu.

"Avant tout ça, il semblait être une personne irréprochable", dit-elle à l'AFP dans sa boutique où l'on peut toujours voir des photos d'elle et de son mari posant avec l'homme d'affaires en blouson de cuir, son épouse Lori et leur fils Spencer.

"C'est vraiment dommage, parce qu'il donnait à tout le monde l'impression d'être un type vraiment bien, et il a toujours été très poli quand il venait ici."

Même si ses sentiments ont changé, Mme Hsieh affirme qu'elle ne retirera pas les photos. "Pourquoi s'acharner sur quelqu'un quand il est à terre ?"

- "Complètement scandaleux" -

Au restaurant chinois où Alice Huang, l'ex-maîtresse présumée de Jensen Huang soupçonnée d'espionnage au profit de Pékin, a été filmée en sa compagnie et en train de l'embrasser sur la joue, personne ne veut s'exprimer.

Une assiette signée par l'ex-patron de Nvidia au cours de cette soirée de mai 2025 est toujours exposée.

"Je trouve ça complètement scandaleux", déclare Chen Yu-ting, employée dans la finance de 38 ans, à propos de la liaison avec une espionne chinoise présumée.

"Si l'autre personne cherchait vraiment à l'utiliser, on a l'impression qu'il a été trompé beaucoup trop facilement".

"Vu son statut, il devrait vraiment faire beaucoup plus attention aux gens qui l'entourent et aux personnes avec qui il s'associe", estime-t-elle.

Si les liaisons extraconjugales de Jensen Huang ont terni sa réputation, certains Taïwanais sont davantage préoccupés par l'impact que le scandale pourrait avoir sur l'économie et le marché boursier de Taïwan.

L'entrepreneur a apporté des revenus considérables à l'île, dont l'industrie des semi-conducteurs est au cœur de l'essor mondial de l'IA.

Les puces de Nvidia, essentielles aux technologies de l'IA, sont fabriquées par le géant technologique taïwanais TSMC et ont contribué à propulser les actions des entreprises taïwanaises du secteur à des niveaux record et offert au pays une croissance économique à deux chiffres.

Ivan Liang, qui travaille dans l'import-export, se dit "très inquiet. Le marché s'est effondré (...) il y a quelques jours, et ensuite le cours de l'action Nvidia n'a cessé de baisser, baisser, baisser".

"Je ne vends pas moi-même d'actions américaines, mais les marchés boursiers américain et taïwanais évoluent clairement de concert et s'influencent mutuellement. Ce qu'il fait ne me regarde pas, je ne me soucie que de l'argent", note-t-il.