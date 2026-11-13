Avec AFP

Jensen Huang, le patron déchu de Nvidia, est convoqué pour s'expliquer le mois prochain devant les parlementaires américains sur sa relation avec une espionne chinoise présumée, accusée d'avoir transmis illégalement à Shanghai des puces sophistiquées. Le charismatique dirigeant américano-taïwanais de la société-phare de l'intelligence artificielle a été forcé jeudi de démissionner, emporté par le scandale de ses relations extraconjugales, dont sa liaison avec cette femme, Alice Huang.

Il va devoir s'en expliquer publiquement le 3 décembre devant une commission parlementaire du Sénat à Washington. "De récentes informations suscitent de graves inquiétudes quant à notre sécurité nationale et la protection des technologies américaines sensibles", a justifié Tim Scott, le président de cette commission.

Trois autres groupes d'élus, cette fois de la Chambre des représentants, ont convoqué de leur côté Jensen Huang le 1er décembre, pour une audition à huis-clos. Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, témoignera également sur ce scandale qui a ébranlé le secteur de la tech, déjà chahuté en Bourse. Selon le site Axios, M. Lutnick a bloqué à trois reprises des mesures contre des entreprises soupçonnées de détourner des puces Nvidia. Selon le renseignement américain, des puces haut de gamme conçues par Nvidia et soumises à des restrictions américaines ont été importées de façon illégale en Chine grâce à l'action d'Alice Huang. Une thèse confirmée vendredi par des documents révélés par l'agence Bloomberg, selon lesquels ces puces fonctionnent dans un centre de données à Shanghai, dont certains serveurs avaient été vendus à un partenaire commercial de Nvidia basé à Singapour, avant de transiter par Megaspeed, une société fondée par Alice Huang, pour passer en contrebande en Chine.

Contrebande

Pékin a démenti catégoriquement avoir confié à Alice Huang une opération d'espionnage et a redit vendredi s'opposer à d'éventuelles nouvelles restrictions américaines sur les ventes de puces à la Chine.

En plus de provoquer la chute de Jensen Huang, âgé de 63 ans, cette affaire a causé une perte de capitalisation boursière pour Nvidia de 550 milliards de dollars en cinq jours. Restaurer la confiance des investisseurs est donc prioritaire pour la directrice financière, Colette Kress, chargée d'assurer l'intérim le temps de trouver un successeur permanent.

Mais la déchéance soudaine du puissant patron au blouson de cuir dépasse le sort de l'entreprise, devenue un investisseur incontournable de la Silicon Valley. En mobilisant ses immenses profits pour garantir les constructions de centres de données de ses clients ou soutenir de nombreuses start-up, le groupe a gagné le surnom de "banque centrale de l'IA" mais aussi le reproche d'alimenter une bulle spéculative.

La disgrâce de celui qui luttait contre tous les freins à la course à l'IA, défendait les modèles d'IA ouverts, y compris chinois, pourrait aussi relancer les tensions commerciales entre Pékin et Washington.

Multiples liaisons

Mercredi, quelques heures avant le conseil d'administration qui a scellé son sort, le New York Times révélait une deuxième liaison extraconjugale de Jensen Huang, cette fois avec une subordonnée, la vice-présidente de Nvidia chargée de la santé, Kimberly Powell. Jeudi, Reuters a fait état d'une liaison avec une autre salariée. Donald Trump, qui avait fait de Jensen Huang un conseiller informel sur l'IA, a multiplié les marques de soutien depuis le début du scandale. "Je lui ai parlé hier. Il vit un enfer. Il se sent surtout mal pour sa femme et sa famille", a-t-il déclaré jeudi. "Cette femme était-elle une espionne ? Cela n'a pas encore été déterminé", a-t-il ajouté.

Qui pour le remplacer ?

A la tête de Nvidia depuis sa création en 1993, Jensen Huang a transformé ce concepteur de cartes graphiques pour jeux vidéo en premier créateur au monde de puces utilisées pour entraîner et faire tourner les modèles d'IA. Il reste le principal actionnaire individuel du groupe, détenant environ 3,6% du capital, selon les derniers documents financiers. Outre Tim Cook, l'ancien patron d'Apple que Donald Trump a suggéré d'appeler à la rescousse, les noms d'Ian Buck, cadre de Nvidia, de Lisa Su, patronne du concurrent AMD, et de Rene Haas, un ancien de la maison qui dirige le britannique Arm, sont cités comme successeurs potentiels.



