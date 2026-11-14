Cette initiative vise à prévenir le harcèlement et le cyberharcèlement auprès des jeunes et de leurs familles, grâce à la mobilisation conjointe des institutions publiques, des forces de l'ordre et du tissu associatif local.

Cofinancé par l'État, le Département, la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) et la municipalité, ce programme fédère des acteurs éducatifs, judiciaires et associatifs afin d'accompagner la jeunesse locale.

Une stratégie de prévention déployée dès l'école primaire

Initiée dès le 15 octobre à la mairie avec le spectacle « La drôle de vie de Léonard Célé » pour les classes de CM1 et CM2, la démarche s'inscrit dans la durée. Les professionnels du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) interviennent désormais directement en classe, notamment à l'école Joliot-Curie. Ces ateliers permettent de décrypter les mécanismes d'emprise, le rôle des témoins et les risques liés aux écrans et aux réseaux sociaux.

Des ateliers immersifs et participatifs au collège Théodore Monod

Le lundi 16 novembre, les élèves ambassadeurs «Non au harcèlement» participeront à un escape game conçu pour renforcer leur rôle de relais auprès de leurs pairs. Le mardi 17 novembre, de 13h à 17h, un forum interactif accueillera les élèves de 4e. À travers des jeux de rôle et des mises en situation animés par la police de Longwy, le tribunal de Briey, la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ou encore la Mission locale, les collégiens identifieront concrètement les ressources d'aide disponibles sur le territoire.

Le forum ouvrira ses portes aux parents le mardi 17 novembre de 17h à 18h pour leur présenter les dispositifs d'accompagnement existants. La journée s'achèvera à 18h30 par une conférence de Yann Bernard, introduite par la maire de Villerupt, Véronique Guillotin, scellant ainsi l'engagement collectif du territoire face à cet enjeu de santé publique et de cohésion sociale.