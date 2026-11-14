L'autrice lorraine Anne Percin a reçu le prix Erckmann-Chatrian 2026 pour son roman «Eugénie sous les bombes». La récompense a été annoncée le 2 novembre à Metz, lors de la 97e édition du prix littéraire. Cette distinction couronne un récit familial qui plonge dans la Première Guerre mondiale et l'histoire de deux Vosgiens.

Un roman inspiré d'une histoire familiale

Dans «Eugénie sous les bombes», Anne Percin raconte le destin d'Eugénie et de Charles, deux personnages originaires de la campagne vosgienne, au début du XXe siècle. Leur histoire se déroule sur fond de Première Guerre mondiale, notamment lors des bombardements des Gotha en mars 1918.

L'ouvrage trouve son origine dans un cahier tenu par l'arrière-grand-père de l'autrice. Découvert un siècle après les événements, ce document familial a conduit Anne Percin à mener une enquête sur le passé de sa famille. Cette démarche constitue le point de départ de son roman.

Le «Goncourt lorrain» récompense Anne Percin

Pour sa 97e édition, le jury s'est réuni le 2 novembre 2026 à l'hôtel de ville de Metz. Vingt-six livres, dont 21 romans, avaient été examinés avant la proclamation du palmarès.

Deux autres auteurs ont également été distingués dans les catégories associées au prix. Nicolas Ruiz a obtenu la Bourse Histoire Erckmann-Chatrian pour «Mariage et patrimoine dans la Lorraine du XVIIIe siècle». Jean-Claude Bignon a reçu la Bourse Lorraine pour «L'essor dans les Vosges de l'architecture en bois».