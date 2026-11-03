Le prix Goncourt 2026 a été décerné mardi à Philippe Jaenada pour "L'Inconnue du quai de Javel", dans lequel l'écrivain de 62 ans mène l'enquête sur l'assassinat d'une jeune Bretonne à la fin des années 1940. "Il rend visible une femme qui a été invisibilisée, une victime, une jeune victime dont la police ne s'est pas trop préoccupée", a déclaré à la presse le président du Goncourt, Philippe Claudel, après avoir dévoilé le nom du lauréat. Les neuf membres de l'Académie ont accordé six voix à Philippe Jaenada et trois à Sylvain Prudhomme pour "De l'autre côté du lac", un livre qui suit la trajectoire d'une photographe qui disparaît en haute montagne. "Je me sens joyeux", a déclaré le lauréat à son arrivée au restaurant Drouant à Paris.

C'est la joie !

Philippe Jaenada succède ainsi à Laurent Mauvignier, qui avait remporté le Goncourt en 2025 avec la "Maison vide", devenu depuis un immense succès de librairie. Avec son ouvrage, l'écrivain poursuit dans la veine intimo-policière qui lui a permis de conquérir un lectorat fidèle avec des livres fleuve comme "Sulak" (2013), "La Petite Femelle" (2015) et "La Serpe" (2017). "Quand on obtient un prix littéraire, c'est formidable, c'est la joie ! Car c'est un des moyens importants de faire connaître son livre, de vendre des livres et d'avoir des lecteurs", avait récemment témoigné Philippe Jaenada.

Deux autres ouvrages étaient en lice - "Choses que je croyais perdues" de Clémentine Mélois et "La solitude des professeurs est infinie" de Yannick Haenel - au terme d'une sélection percutée par l'affaire Thélyson Orélien, qui fait surgir l'intelligence artificielle dans le monde de l'édition.

Avec AFP