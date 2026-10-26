Né en 1986, il est devenu le plus important salon généraliste des Hauts-de-France, réunissant chaque année près de 100 auteurs et 10 000 visiteurs. Organisé par l’association La Ville Aux Livres, en partenariat avec la Ville de Creil, cet événement incontournable de la vie culturelle locale invite le public à trois jours de découverte et de partage autour du livre et de la lecture : rencontres avec des romanciers, essayistes, scénaristes, dessinateurs de BD, auteurs et illustrateurs jeunesse, mais aussi des spectacles, des ciné-rencontres, des concerts, des lectures musicales et des expositions.

Des auteurs mis à l'honneur

Pour cette édition anniversaire, le Salon va célébrer quatre décennies d’engagement en faveur du livre et de la lecture pour tous. Danièle Sallenave, auteure et académicienne, en sera la présidente d'honneur. Et plusieurs personnalités seront également mises à l’honneur pour leurs 40 ans de fidélité au Salon : François Place, Olivier Taduc, Élisabeth Brami, Philippe Lacoche et Bernard Dumerchez. Le vendredi 20 novembre sera consacré à l’accueil des élèves des écoles, collèges et lycées du territoire. Plus de 800 jeunes sont attendus pour découvrir le Salon, ce qui traduit l'une des ambitions de cet événement majeur : favoriser le développement de la lecture dès le plus jeune âge et simplifier l'accès à la culture.

La culture comme facteur d'attractivité

À l'heure où les inégalités d'accès à la culture demeurent un défi et où de nombreuses collectivités sont contraintes de revoir à la baisse leurs ambitions culturelles, la Ville de Creil et l'Agglomération Creil Sud Oise réaffirment une conviction forte : la culture est un investissement d'avenir, et la jeunesse doit être au cœur de cette ambition. Les deux collectivités estiment qu'investir dans la culture est un moteur de développement territorial et défendent plus largement «une vision de la culture comme facteur d'attractivité, d'émancipation et de réussite pour les jeunes générations».