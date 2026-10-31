L’Université de Lorraine vient de donner le coup d’envoi de la 7e édition de son prix littéraire Frontières. Ce concours de création, qui explore les limites géographiques, sociales ou symboliques, invite les étudiants des sept universités du réseau UniGR à soumettre une nouvelle originale avant le 5 janvier 2027. Pour cette nouvelle année, l'événement franchit un cap stratégique en intégrant l’usage de l’intelligence artificielle et en orchestrant son futur élargissement à l'échelle nationale.

Un cadre réglementaire pionnier pour l'intelligence artificielle

Face aux mutations technologiques qui bousculent les industries créatives, l’Université de Lorraine devient le premier établissement français à encadrer explicitement l'IA dans un concours littéraire. Deux prix de 1 000 € seront décernés. Le premier distinguera une œuvre rédigée de manière traditionnelle, tandis que le second récompensera une production assistée par une IA générative, à condition que le candidat explicite sa démarche méthodologique. À l'inverse, l'appel à création visuelle pour illustrer le recueil final exclut strictement tout outil numérique automatisé. Les étudiants peuvent également s'impliquer dans l'organisation en postulant avant le 8 novembre 2026 pour siéger au sein des jurys aux côtés de professionnels du livre.

Cap sur un déploiement économique et culturel national dès 2027

Fort du succès de l’édition précédente qui avait rassemblé 77 contributions, le prix littéraire Frontières entame sa mutation en projet d'envergure nationale. Soutenu par les réseaux ministériels de l’enseignement supérieur, un groupe de travail interuniversitaire se réunira dès le 3 novembre 2026 pour harmoniser le dispositif. Cette structuration technique permettra de déployer, dès octobre 2027, une compétition en réseau où chaque université participante gérera sa sélection locale avant une grande finale nationale.

La remise des prix de cette édition 2026-2027, véritable carrefour de rencontres entre le monde académique et les acteurs culturels régionaux, se tiendra le 18 mai 2027 à Nancy.