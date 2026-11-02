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IMT Nord Europe fait une bonne rentrée en 2026

L'IMT Nord Europe, école d'ingénieurs reconnue, a accueilli 872 nouveaux élèves sur ses cinq campus, dont 175 étudiants étrangers, et propose, cette année, de nouvelles formations. 

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©Illustration Pixabay

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Par La Rédaction
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 2 novembre 2026 - Mis à jour le 2 novembre 2026

L’école d’ingénieurs IMT Nord Europe commence l’année 2026 avec de bons résultats. Elle a accueilli 872 nouveaux élèves sur ses cinq campus, dont 175 étudiants étrangers. Cette année, l’école propose aussi de nouvelles formations, notamment dans le nucléaire à Dunkerque et dans l’intelligence artificielle.

IMT Nord Europe garde sa place parmi les 1 000 meilleures écoles et universités du monde. Elle progresse aussi dans le classement des établissements engagés pour l’environnement. À Douai, des travaux sont en cours pour rénover les bâtiments et créer une Maison de l’Innovation. Ce nouvel espace devrait ouvrir au début de l’année 2027.


*Article par Nina Gérils

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