Nutriset développe un beurre de cacahuète enrichi pour les étudiants

34% des étudiants déclarent avoir une alimentation déséquilibrée et sauter des repas pour des raisons financières, selon le baromètre 2025 de Cop1 et de l'Ifop. Un phénomène dont s'est emparé Nutriset, entreprise implantée à Malaunay en Seine-Maritime dont la vocation historique est de développer des solutions nutritionnelles destinées aux populations vulnérables.

L'entreprise familiale s'est associée à la fondation CMA CGM et la fondation Carrefour pour développer un beurre de cacahuète enrichi en protéines, vitamines et minéraux, distribué gratuitement aux étudiants dans plusieurs dispositifs d’aide alimentaire en France.

Une distribution dans plusieurs villes

Baptisé The Good Food, ce produit constitue le premier lancement de la gamme créée par Nutriset. Fabriqué en France, il bénéficie d’un Nutri-Score A. Il contient notamment des vitamines A, B, C, D, E et K, ainsi que du fer, du calcium, du magnésium et du zinc. Sans huile de palme et conditionné dans un pot en verre de 350 grammes, il a été conçu en tenant compte des habitudes alimentaires et des attentes des étudiants, notamment en matière de goût et de praticité.

À Marseille, la Fondation CMA CGM a acheté des lots distribués gratuitement à l’épicerie solidaire du campus Saint-Charles d’Aix-Marseille Université, gérée par l’association étudiante FAMI. La fondation Carrefour a également commandé des pots pour les intégrer aux kits alimentaires de l’association Équipage Solidaire, distribués dans plusieurs villes par l’intermédiaire de la plateforme Delivr'aide.

«En partenariat avec France Universités, la Fondation CMA CGM prépare le développement de nouvelles épiceries solidaires, notamment au Havre et à Mayotte, afin d'étendre cet accompagnement à d'autres territoires», indique CMA CGM.