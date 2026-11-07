On se gare gratuitement à Nancy le dimanche à partir du 8 novembre, et jusqu’au 31 janvier 2027 !

Parmi les différentes mesures de soutien aux commerçants de centre-ville touchés par les manifestations et violences urbaines de ces derniers jours, la Ville de Nancy et la Métropole du Grand Nancy viennent d’annoncer la gratuité d’une dizaine de parkings.

Le stationnement sera gratuit les dimanches de 7h à 19h, du 8 novembre 2026 au 31 janvier 2027, date de fin des soldes d’hiver.

Ouvertures dominicales facilitées

Onze parkings du centre-ville sont concernés : Vaudémont, Stanislas, Dom Calmet, République, Kennedy, Place des Vosges, Manufacture, Charles III, Saint-Dizier, Carnot et Léopold.

«Cette gratuité vient compléter celle déjà proposée le dimanche dans les parkings Trois Maisons, Marché d’Haussonville et Deux Rives», explique la Ville de Nancy.

À noter que les ouvertures dominicales des commerces sont également facilitées.

Ils pourront ouvrir les dimanches 8 et 15 novembre 2026, en complément des dimanches déjà autorisés du 22 novembre 2026 au 3 janvier 2027.