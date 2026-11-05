Cette visite officielle, qui a débuté par un hommage solennel aux soldats indiens de la Grande Guerre à la Carrière Wellington, met en lumière une coopération bilatérale renforcée, mêlant mémoire historique commune et ambitions industrielles d'avenir pour le territoire.

La venue de l’ambassadeur de l’Inde en France, Son Excellence M. Sanjeev Singla, dans l’Arrageois ce lundi 2 novembre 2026, dépasse le simple cadre protocolaire. En liant le souvenir des combats de 1917 à l'inauguration d'un site industriel de pointe à Wancourt, le diplomate et les élus locaux ont posé les jalons d'un partenariat franco-indien durable, tourné vers l'innovation et le codéveloppement économique.

De la Carrière Wellington à Artoipôle : le fil rouge d'une histoire partagée

Le périple officiel a débuté sous le signe du souvenir à la Carrière Wellington, mémorial de la Bataille d'Arras. En amont des commémorations du 110e anniversaire prévues en 2027, l’ambassadeur a honoré la mémoire des 1 200 soldats de la cavalerie de l’Armée des Indes qui ont combattu sur ce front en 1917. Cette séquence mémorielle forte est venue rappeler la profondeur des racines qui unissent les deux nations, servant de socle à leurs relations contemporaines.

Pour Frédéric Leturque, maire d'Arras et président de la Communauté urbaine, cette journée a été la « belle démonstration qu’Arras sait conjuguer histoire, innovation et ouverture sur le monde », illustrant la richesse des liens transnationaux qui irriguent désormais le territoire.

K2 Process, vitrine industrielle d'un modèle économique franco-indien

Le point d'orgue de cette visite s'est joué sur la zone d'activités Artoipôle, avec l'inauguration des nouveaux locaux de K2 Process. Spécialisée dans les circuits électroniques de haute précision, cette entreprise incarne parfaitement la synergie moderne entre les deux pays : la fabrication et l'assemblage minutieux sont ancrés localement à Wancourt avec près de 30 salariés, tandis que le centre de Recherche & Développement (R&D) et ses 12 ingénieurs opèrent depuis Chennai, en Inde.

Ravi de ce succès concret, le diplomate indien a partagé son enthousiasme lors des discours officiels : « Je suis très heureux d'être ici et je suis fier de cette entreprise. Aujourd'hui, nos deux pays participent à l'essor industriel et au progrès technologique dans le monde ». Avec des effectifs qui visent la cinquantaine de salariés et l'ambition de doubler le chiffre d'affaires d'ici trois ans, K2 Process prouve que le Grand Arras dispose des atouts nécessaires pour attirer et faire fructifier des investissements internationaux audacieux.

Cette visite confirme la trajectoire internationale de l'économie arrageoise, qui s'appuie sur le respect de son patrimoine pour bâtir des alliances technologiques mondiales et créatrices d'emplois locaux.











