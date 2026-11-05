Lomme : Stéphane Jeannin reprend la tôlerie André Vandevelde

Fondée en 1976 et reprise en 2005 par Xavier Theillier, André Vandevelde est spécialisée dans la fabrication sur-mesure de pièces métalliques et d'ensembles mécano-soudés en acier, aluminium et inox. La PME compte sept collaborateurs et intervient dans la découpe laser, la tôlerie, la chaudronnerie, la serrurerie ou encore la fabrication de gaines de ventilation pour le génie climatique.

L'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 1,35 million d'euros et travaille avec 120 clients professionnels : industrie, bâtiment, collectivités, génie climatique... Reprise «dans un contexte difficile» en 2005, la PME dirigée par Xavier Theillier change aujourd'hui de mains, soutenue par MBA Capital Lille. «J'ai souhaité transmettre ma société à un repreneur qui serait en capacité de poursuivre le projet d'entreprise et de répondre aux attentes de nos clients tout en conservant les valeurs humaines qui nous animent» a commenté le cédant. Stéphane Jeannin reprendra les rênes, fort de plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie, notamment chez Valeo, Pronal ou encore Cerland. Il sera accompagné par Xavier Theillier durant une période de transition.

Près de 3 millions d'emplois concernés par la transmission

Selon les derniers chiffres de Bpifrance, entre 370 000 à 500 000 entreprises – majoritairement des TPE, PME et ETI – devront être transmises d'ici 2030. Cela concernerait près de trois millions d'emplois. 40% des dirigeants ont l'intention de transmettre dans les cinq prochaines années.