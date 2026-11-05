La start-up BEE CASES installe ses casiers connectés à Ruitz

La boucle se boucle pour BEE CASES, et surtout, son avenir s’ouvre. Mardi 10 novembre, elle va équiper le Village d’entreprises de Ruitz des casiers connectés qu’elle a conçus et qu’elle développe dans ses locaux du centre Fleming de Béthune.

Cette étape charnière s’inscrit dans un parcours industriel mené avec le soutien de l’Agglo de Béthune-Bruay. En effet, BEE CASES a bénéficié du Lab Cluster de l’Agglo, dont elle est lauréate. Il s’agit d’un dispositif communautaire qui se donne vocation de faire émerger les projets innovants du territoire : accompagnement, mise en réseau, soutien financier... Et, comme ici, offrir un véritable laboratoire d’essai grandeur nature aux entreprises innovantes. BEE CASES pourra ainsi expérimenter dans les conditions du réel sa technologie innovante de transition économique.

L’évènement le 10 novembre prochain (de 8h15 à 10h) au Village d'entreprises de Ruitz se déroulera en présence d’entrepreneurs, de membres du bureau du Club 360, des 5 lauréats du LAB CLUSTER et des élus de l’Agglo.