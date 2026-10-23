Un peu de douceur dans un monde de brutes ! Demain samedi 24 octobre et dimanche 25 octobre, le parc des expositions de Nancy propose une parenthèse gourmande et chineuse à l’occasion de la deuxième édition du salon Délices et Saveurs et des Puces Internationales de Nancy.

«Pendant tout ce week-end, les visiteurs sont invités à vivre une expérience placée sous le signe de la gourmandise, de la découverte et du partage. Au programme : des saveurs à déguster, des trésors à chiner et de nombreuses découvertes à faire. Le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse», assure Destination Nancy, organisateur de cet événement deux en un.

Côté Délices et Saveurs, une soixantaine d’exposants sont annoncés pour proposer «un véritable voyage des saveurs invitant les visiteurs à parcourir un itinéraire gourmand à travers les régions françaises et européennes».

Chocolats fins, confitures, miels, châtaignes, vins et spiritueux, charcuteries et spécialités locales, produits italiens et portugais, douceurs sucrées, condiments ou encore arts de la table, le panel d’offres se veut riche, le tout avec une présence forte d’artisans et de producteurs locaux.

Bûche de Noël de la Fédération des boulangers

Plusieurs animations et démonstrations culinaires sont annoncées. Temps fort : une démonstration de batch cooking avec Batch Cooking Family, des ateliers avec Léna la Bouchère et l’Académie des Chaircuitiers, le concours de tartes au flan ou encore la présentation de la bûche de Noël 2026 de la Fédération des artisans boulangers et pâtissiers de Meurthe-et-Moselle, une animation dédiée au chocolat avec Fanny et la Chocolaterie ou encore la remise des prix du concours de bières organisé par le Musée français de la brasserie.

Côté Puces Internationales (organisées en coproduction par Bleu Majorelle et Destination Nancy), une sélection de pièces anciennes, iconiques ou insolites (antiquités généralistes, Art nouveau, Art déco, design, mobilier, objets de collection, mode vintage, seconde main de luxe) sera proposée pendant ces deux jours.

Guest-stars annoncées : Diane Chatelet et Laurent Fernandez de l’émission «Affaire Conclue», bien connues des amateurs d’antiquités. Tout au long du week-end, ils proposeront des micro-conférences autour des objets, de leur histoire et de l’univers des antiquités. Le dimanche, une matinée d’estimation est programmée avec la possibilité de faire expertiser une pièce et en apprendre davantage sur son histoire, son origine ou sa valeur.

Deux jours de pause gourmande et chineuse qui ne peuvent que faire du bien par ces temps bien troubles...