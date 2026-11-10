Il aura fallu patienter un peu plus longtemps que prévu, mais T comme Teddy a bien ouvert ses portes à Metz. Initialement annoncée pour le 19 septembre, cette nouvelle boutique du centre-ville a finalement lancé son activité le 28 octobre. Et les premiers jours semblent lui donner raison : le concept rencontre déjà un franc succès auprès de la clientèle.

Installée au 41, rue de la Tête-d’Or, l'enseigne propose une expérience originale qui va bien au-delà de l'achat d'une peluche. Ici, chacun peut fabriquer son propre compagnon, en participant à toutes les étapes de sa création.

Une peluche unique, de la tête aux pattes

Le principe ? Choisir d'abord son animal parmi plusieurs modèles, avant de le voir prendre forme grâce à une machine de rembourrage. Le client peut ensuite lui donner une personnalité en sélectionnant sa tenue parmi 48 propositions : costumes, vêtements de sport, robes, pyjamas ou encore déguisements inspirés de personnages populaires.

Pour pousser la personnalisation encore plus loin, plusieurs parfums sont également proposés, notamment chocolat, vanille, fraise ou cerise. Un photobooth permet enfin d'immortaliser l'expérience.

La formule complète est proposée au prix de 39 euros. Les jeunes gérants entendent notamment séduire les familles, mais aussi les personnes à la recherche d'un cadeau original ou d'une activité à partager. Anniversaires, baby showers ou encore événements d'entreprise figurent parmi les occasions auxquelles la boutique souhaite répondre.

Avec l'approche des fêtes de fin d'année et l'arrivée prochaine du marché de Noël, T comme Teddy espère désormais transformer cet engouement des premiers jours en succès durable.