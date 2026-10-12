L’objectif est de regrouper la demande des habitants afin d’obtenir des conditions tarifaires plus avantageuses et un accompagnement personnalisé. Selon la collectivité, les économies pourraient atteindre jusqu’à 246 euros par an pour un foyer chauffé à l’électricité. Les offres devront également garantir une certaine souplesse, avec l’absence d’engagement de durée, une résiliation sans frais et aucune interruption de fourniture.

La CALL souhaite par ailleurs privilégier les propositions intégrant de l’électricité renouvelable et du biogaz. L’opération sera gratuite pour la collectivité et les habitants resteront libres d’y souscrire ou non. Elle concernera les ménages des 36 communes de l’agglomération, soit un potentiel de 106 000 compteurs électriques et de 70 000 logements raccordés au gaz. Un dispositif spécifique pour les TPE sera mis en place ultérieurement.

Dans le cadre de cet appel à manifestation d’intérêt, le partenaire retenu prendra en charge l’ingénierie, la plateforme d’inscription et la campagne d’information. Les candidatures, rédigées en français et transmises par voie électronique, devront parvenir avant le 15 octobre 2026 à midi. L’analyse est prévue en octobre, pour un choix et une convention en décembre. Le lancement des inscriptions interviendra au premier trimestre 2027.