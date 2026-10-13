Dijon accueille la 3e Journée régionale des énergies renouvelables





La 3e Journée régionale des énergies renouvelables, consacrée à l’autonomie énergétique des territoires, se tiendra le 17 novembre 2026 au Palais des Congrès de Dijon. Elle ouvrira la Semaine régionale des énergies renouvelables, programmée du 17 au 21 novembre 2026.

Organisée par la Région Bourgogne-Franche-Comté et l’ADEME, en partenariat avec les syndicats d’énergie de Bourgogne-Franche-Comté, cette semaine se déroulera dans le cadre de la COP régionale.





Une journée de débats à Dijon

Cette rencontre fait suite aux deux précédentes journées régionales, organisées à Dijon en décembre 2022 et 2024. La matinée débutera par l’ouverture de la journée, assurée par Jérôme Durain, président de la Région Bourgogne-Franche-Comté, et Violaine Démaret, préfète de région. Une séance plénière permettra ensuite de faire le point sur l’actualité des énergies renouvelables.

Une table ronde réunira plusieurs représentants d’institutions et d’organismes du secteur. Elle sera consacrée aux possibilités et aux freins au développement des énergies renouvelables dans les territoires, avec un éclairage particulier sur les énergies renouvelables électriques.

À 11 h 15, Yves Marignac, expert en énergie et porte-parole de l’association négaWatt, interviendra sur le thème des énergies renouvelables, entre décarbonation nationale et développement territorial. Des présentations des acteurs présents sur les stands sont également prévues.





Six ateliers au programme

L’après-midi sera consacré à deux sessions d’ateliers portant sur six thèmes : l’autoconsommation collective, les projets d’énergies renouvelables à gouvernance locale, les réseaux de chaleur, la conciliation entre énergies renouvelables et biodiversité, les projets de chaleur renouvelable et les usages thermiques du photovoltaïque.

La journée se terminera à 16 h 30 par une séance plénière de clôture consacrée aux regards croisés sur les échanges.