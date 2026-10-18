Le Vietnam signe un accord de libre-échange avec quatre pays européens

Le Vietnam et quatre pays européens n'étant pas membres de l'Union européenne (UE) ont signé dimanche à Hanoï un accord de libre-échange visant à diversifier leurs marchés et réduire leur dépendance à l'égard de grands partenaires commerciaux sur fond de droits de douane américains.

L'accord a été conclu entre l'économie d'Asie du Sud-Est à la croissance la plus rapide et l'Association européenne de libre-échange (AELE) regroupant l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, selon les deux parties.

Signé en présence du numéro un vietnamien, To Lam, et de représentants des gouvernements des pays membres de l'AELE, l'accord couvre le commerce des biens et des services, les droits de propriété intellectuelle, les mesures de défense commerciale et le développement durable.

Il porte notamment sur la suppression ou la réduction des droits de douane sur les importations de produits industriels, agricoles et de la pêche, selon les deux parties.

Il témoigne de leur volonté de "renforcer le système commercial fondé sur des règles, dans un contexte de volatilité persistante de l'économie mondiale", a indiqué le gouvernement vietnamien dans un communiqué.

Le Vietnam et l'AELE ont conclu les négociations en juillet, plus de dix ans après le lancement officiel des discussions sur le libre-échange en 2012. Les parties ont relancé les négociations en septembre 2025, après leur interruption depuis 2018.

L'accord intervient après une série de hausses de droits de douane imposées par les États-Unis sous la présidence de Donald Trump, qui ont perturbé le commerce mondial, entraînant pour le Vietnam de lourdes taxes sur ses exportations vers les États-Unis, alors que les négociations avec Washington se poursuivent.

Le nouvel accord reflète une initiative commune visant à diversifier les liens commerciaux et à réduire la dépendance à l'égard des grands partenaires commerciaux, selon des experts.

Les échanges bilatéraux entre l'AELE et le Vietnam ont été évalués l'an dernier à 4,8 milliards d’euros, selon l'association.