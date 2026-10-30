Du 3 au 6 novembre, la filière Normandie AeroEspace (NAE) participera pour la troisième fois au salon Euronaval, consacré aux technologies de défense navale, au parc des expositions de Paris Nord Villepinte. Sur son pavillon (hall 6, stand i123), elle mettra en avant les savoir-faire de cinq entreprises régionales qui contribuent aux programmes de défense français et internationaux.

Parmi elles, Direct, installée à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), fournit des composants électroniques, des câbles et des équipements électromécaniques destinés notamment aux secteurs naval, aéronautique et spatial. L’entreprise, qui compte 42 salariés pour un chiffre d’affaires de 28,5 millions d’euros, intervient sur plusieurs programmes militaires, dont Barracuda, Scorpène et Caesar NG.

Dans la Manche, Efinor, à travers sa division Navale énergie et défense, présentera des solutions de construction navale, dont le patrouilleur Guard 190, conçu pour des missions de surveillance et d’intervention rapide, ainsi que le drone maritime autonome Mass Cleaner. Le groupe, qui regroupe notamment Efinor et CTI, représente 350 salariés et 44 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Également présent, Electropoli, implanté à Isigny-le-Buat dans la Manche, exposera ses procédés de traitement de surface destinés à protéger les équipements métalliques contre la corrosion et les contraintes des environnements marins. Le groupe emploie plus de 1 300 personnes et réalise plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Factem, entreprise basée à Bayeux dans le Calvados, dévoilera son nouveau casque à réduction active du bruit CL3, destiné aux environnements opérationnels exigeants. Enfin, Starnav, à Bretteville-sur-Odon dans le Calvados, présentera Rapace, un système de réglage optique des armes sans laser ni tir préalable, et Magellan, une technologie de navigation reposant sur les étoiles et les mesures inertielles pour fonctionner sans signal satellitaire.

À travers cette présence, NAE entend valoriser les compétences industrielles normandes mobilisées dans les programmes de défense et leur contribution aux enjeux de performance opérationnelle et d’autonomie technologique.