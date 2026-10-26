Conçu par le Learning Lab de Neoma avec le concours de Ferrero et d’Aurélien Rouquet, professeur de logistique et de gestion de la chaîne d’approvisionnement, le dispositif prend la forme d’un jeu de société interactif. Répartis en équipes de cinq, les étudiants pilotent différentes étapes du cycle de vie du produit, des achats de matières premières au recyclage des emballages, en passant par la fabrication, le transport et la distribution. Leur objectif : réduire l’empreinte carbone tout en respectant un budget limité.

Grâce à la réalité augmentée, les participants visualisent les conséquences de leurs décisions sur les émissions et les dépenses. Le choix des fournisseurs, l’efficacité énergétique des installations, l’organisation des tournées ou encore la réduction des emballages deviennent autant de paramètres à arbitrer. Une modification à un poste peut affecter les résultats de l’ensemble de la chaîne logistique. Testé durant l’année universitaire 2025-2026, l’outil est désormais proposé à un public plus large, du premier cycle au master, ainsi qu’en formation continue.

Ce partenariat s’inscrit dans une coopération engagée de longue date entre l’école et l’industriel. En associant formation et cas industriel concret, les deux partenaires rapprochent les enseignements des problématiques rencontrées par les entreprises, notamment la maîtrise des coûts, les approvisionnements et la réduction des émissions.

