Cinq entreprises normandes seront présentes lors de la sixième édition de la Grande exposition du Fabriqué en France, qui aura lieu les 21 et 22 novembre au palais de l'Elysée. La sélection distingue des entreprises aux activités variées.

Dans le Calvados, Lifeaz présentera Clark. Therm’Inova représentera l’Eure avec Le Serpentin, tandis qu’Aurys Industries défendra les couleurs de la Manche avec Ostorm Resist Solar. Dans l’Orne, Maison Lecointre, implantée à Argentan, exposera Les étriers normands. Enfin, la Seine-Maritime sera représentée par Neolitik et sa dalle EcoLithe, un revêtement extérieur fabriqué à partir de plastiques recyclés et de granulats minéraux issus notamment du béton de démolition. Présentée comme une alternative au béton traditionnel, cette solution accompagne le développement de l’entreprise, qui prévoit d’augmenter ses capacités de production en 2026.

Dévoilée par la préfecture de la région Normandie, cette sélection souligne la diversité des productions régionales, entre artisanat et industrie. Pour les entreprises retenues, cette exposition constitue une occasion de présenter leurs produits à un public national et de renforcer leur visibilité auprès de partenaires potentiels, de distributeurs ou de clients.

La Grande exposition du Fabriqué en France réunira 104 produits afin de faire connaître les entreprises qui les conçoivent. Pour les lauréats, cette visibilité représente une occasion de renforcer leur notoriété et de nouer de nouveaux contacts commerciaux.