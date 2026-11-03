Aisne : Les tapettes à souris Lucifer débarquent à l’Élysée

Lucifer à l’Élysée ! Le jury national de la 6e édition de la Grande Exposition du Fabriqué en France a sélectionné les entreprises et les produits invités à exposer au palais de l'Elysée, à l'occasion de la Grande Exposition du Fabriqué en France, les 21 et 22 novembre prochains. Le jury national composé d’anciens lauréats ambassadeurs de leur région et de représentants d’associations de consommateurs, s’est réuni pour désigner les 104 lauréats de cette 6e édition. Il a sélectionné un produit par département parmi les dossiers qui avaient été présélectionnés par les Préfets de région.

Une entreprise centenaire

Pour l'Aisne, il s'agit de la société Masy père et fils basée à Nouvion-le-Comte dans le Laonnois. Cette PME familiale a fêté ses 100 ans l'an dernier, est dirigée par la 5e génération, et fabrique des tapettes à rats et à souris et autres pièges, sous la marque Lucifer. Elle produit et vend entre 2,5 et 3 millions de tapettes à l'année. Si le secteur d'activités de l'entreprise peut paraître à priori désuet, il est en fait surtout un marché de niche qui se porte bien et n'a que peu de concurrents en France et en Europe.

L'entreprise emploie au total 25 personnes mais fait aussi travailler une soixantaine de personnes des Esat (Établissement et service d'accompagnement par le travail) de La Fère, Origny, Chauny et Condren. Chacune des employées peut produire jusqu'à 1500 tapettes à l'heure. L'entreprise qui compte aujourd'hui 500 références différentes, vend ses produits en France, au Benelux et en Grande-Bretagne, pour les particuliers, les jardineries ou encore les professionnels.

La participation de l'entreprise à Grande Exposition du Fabriqué en France va donc permettre de mettre un coup de projecteur sur le savoir-faire de la société.