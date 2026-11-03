Le hub agro-logistique Rungis-Dunkerque franchit une nouvelle étape. Le 26 octobre, Omer-Decugis & Cie, groupe international spécialiste des fruits et légumes frais et exotiques, et la SEMMARIS, gestionnaire du Marché international de Rungis, ont conclu un partenariat.

Ce partenariat concerne la création d'une future plateforme de stockage, de conditionnement, de mûrissage et préparation de fruits frais au port de Dunkerque. Il contribue au développement d’un hub agro-logistique reliant le Port de Dunkerque et le Marché international de Rungis, à la suite de la convention de partenariat signée le 8 juillet 2026 entre la SEMMARIS et Dunkerque-Port. Ce partenariat est le premier à entrer dans le cadre de cette convention.

Doublement de capacité

L'opération est divisée en deux entre les deux partenaires. La SEMMARIS se concentrera sur le volet immobilier et Omer-Decugis & Cie prendra le bail et en assurera l'exploitation. Au niveau financier, la SEMMARIS va investir 37 millions d'euros et Omer-Decugis & Cie entre 10 et 12 millions d'euros. Le groupe annonce financer directement les installations techniques et les équipements nécessaires à ses activités. Cette plateforme doit permettre de doubler les capacités de mûrissage de bananes, mangues et avocats, qui passeront de 174 000 à 324 000 tonnes dès l’ouverture du site fin 2027.

Ce futur site fera 25 000 m2, avec plusieurs zones : une mûrisserie de 55 chambres, soit la plus grande mûrisserie de France avec une capacité globale de mûrissage de plus de 200 000 cartons par semaine ; une zone de stockage en froid dirigé de 4 000 palettes ; une usine de fraîche découpe de 6 000 m2.

«Dunkerque-Port se réjouit de ce partenariat qui conforte notre ambition de faire de Dunkerque un pôle de référence de la filière agroalimentaire. Cette nouvelle plateforme est le fruit d’une dynamique collective portée par tout l’écosystème portuaire. Elle générera de nouveaux flux, des emplois et de l’attractivité, en conjuguant performance logistique, décarbonation et souveraineté alimentaire», explique Emmanuelle Verger, Présidente du Conseil de Surveillance de Dunkerque-Port.