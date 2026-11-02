Safran et Aura Aero préparent la propulsion hybride d’ERA

Les deux entreprises ont récemment signé un accord de développement et d’intégration des turbogénératrices Safran destinées à ERA (Electric Regional Aircraft). Cette nouvelle étape fait suite à un protocole d’accord conclu en 2023. Elle doit permettre de valider l’intégration de ces équipements sur le prototype et de préparer leur passage à une production industrielle. Le programme doit ensuite progresser vers le premier vol de l’appareil, sa certification et sa future mise en service.

Safran accompagne Aura Aero vers l’aviation hybride-électrique

Pour Safran Helicopter Engines, ce partenariat s’inscrit dans les travaux de développement de systèmes de propulsion adaptés aux nouvelles architectures aéronautiques, notamment celles qui associent plusieurs sources d’énergie.

Pour Aura Aero, il représente une étape technique dans la conception de son avion régional hybride-électrique, un programme qui vise à intégrer des technologies de propulsion moins émettrices. Cette collaboration permet de rapprocher les compétences industrielles en matière de motorisation des besoins d’un constructeur engagé dans le développement de nouvelles solutions pour l’aviation régionale.

Le programme ERA s’inscrit dans les recherches menées par la filière aéronautique pour faire évoluer les systèmes de propulsion et réduire l’empreinte environnementale du transport aérien.