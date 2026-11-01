Amiens : UniLaSalle présente des leviers pour transformer l’industrie

Le campus d’UniLaSalle, à Amiens, accueillera le mardi 3 novembre à 17h15 une rencontre destinée aux entreprises et aux acteurs de la recherche et de la formation. L’objectif sera d’examiner comment les avancées scientifiques peuvent contribuer à faire évoluer les pratiques industrielles et à répondre aux besoins des entreprises.



Deux sujets seront particulièrement abordés : les jumeaux numériques et le biomimétisme. Les premiers permettent de reproduire virtuellement le fonctionnement d’un équipement ou d’un processus. Le second consiste à s’inspirer des mécanismes observés dans la nature pour développer des solutions techniques. Les participants pourront découvrir des exemples issus des recherches de l’établissement et comprendre comment ces travaux peuvent être intégrés aux parcours de formation des futurs ingénieurs.

Des projets à l’expérimentation

Le programme prévoit également une visite de l’Usine-École 4.0 et du Makerspace. Ces espaces permettent de tester des concepts, de développer des prototypes et d’illustrer les applications possibles des technologies étudiées. Cette séquence donnera un aperçu des moyens dont disposent les équipes pour confronter les idées aux réalités techniques.



Installée au 14 quai de la Somme, UniLaSalle Amiens développe des activités d’enseignement et de recherche en lien avec les transformations énergétiques et numériques. La rencontre doit aussi favoriser les échanges entre le monde académique et les entreprises, afin de faire émerger des pistes de travail communes. Par ailleurs, un moment de discussion autour d’un cocktail est prévu à la fin du rendez-vous. Les participants pourront y partager leurs expériences et évoquer de possibles partenariats.