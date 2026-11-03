Kuhlmann Europe passe à la vitesse supérieure sur son site historique de Loos, près de Lille. Le spécialiste européen des produits chimiques destinés au traitement de l’eau vient de mettre en service une nouvelle unité de colonnes de chloration, à l’issue d’un chantier représentant 35 millions d’euros d’investissement. Cet équipement doit permettre à l’industriel de remplacer une installation devenue obsolète et surtout d’accroître ses capacités de production de chlorure ferrique. Ce composé chimique, utilisé notamment pour la potabilisation de l’eau et le traitement des eaux usées, pourra désormais être produit à hauteur de plus de 70 000 tonnes par an.

Pour le chimiste nordiste deux fois centenaire, et qui compte 170 salariés, cet investissement constitue un levier de compétitivité et de sécurisation de ses capacités industrielles. L’entreprise entend ainsi mieux répondre aux besoins des grandes métropoles européennes et des industriels confrontés aux enjeux croissants de purification de l’eau.

Souveraineté industrielle

Au-delà de la modernisation de son outil de production, Kuhlmann Europe inscrit cet investissement dans une stratégie de développement à long terme. L'entreprise souhaite en effet renforcer la résilience de sa chaîne d'approvisionnement et consolider sa position sur un marché stratégique pour les infrastructures européennes. «Cette mise en service concrétise notre ambition ; moderniser notre outil et renforcer nos capacités de production au service de la souveraineté industrielle dans le domaine du traitement de l’eau», a souligné Éric Delhuielle, directeur général. L'industriel met également en avant la dimension environnementale du projet, qui doit contribuer à sa trajectoire de décarbonation et à l'amélioration des performances du site.