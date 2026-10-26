Egide MD à Amiens : la reprise réussie d'une ancienne cadre bancaire

Émilie Petit, 37 ans, est une ancienne cadre bancaire experte en marketing qui, après une carrière de plus de 15 ans dans le groupe Banque Populaire Caisse d'Épargne, décide il y a tout juste deux ans de reprendre Egide MD, située dans la Zone Industrielle Nord d'Amiens. «Mon cœur de métier, c'est vraiment la stratégie marketing. Et Égide est une entreprise qui est spécialisée dans le marketing papier depuis toujours. J'ai fait un bilan de compétences tout simplement et il est ressorti que la reprise d'entreprise pouvait me correspondre. Je me suis inscrite sur le site de la CCI Amiens-Picardie pour avoir les alertes des entreprises qui étaient à reprendre. Et me voici à la tête d'Egide MD», raconte la repreneuse, consciente qu'une entreprise qui travaille dans le marketing à Amiens, cela ne court pas les rues.

Avec quatre collaborateurs en tout, l'entreprise accompagne les PME, les TPE du territoire dans leur stratégie marketing, en proposant autant de digital que du papier et redonne ainsi ses lettres de noblesse au papier. De quoi développer une meilleure accroche vers le public et déboucher sur des nouveaux clients et des ventes supplémentaires. Pour Émilie Petit : «Le papier devient quelque chose de rare. Tout est tellement digitalisé, nos boîtes mail débordent, quand on reçoit un courrier dans notre boîte aux lettres, généralement c'est soit une amende, soit les impôts et on est un peu inquiet. Le média papier reprend peu à peu de la valeur. Il provoque une émotion et arrive à capter l'attention dans un monde où tout va très vite».

Des missions au quotidien

Egide MD travaille autant sur des invitations pour des portes ouvertes, des brochures, des catalogues produits, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans la pharmacie ou alors tout simplement des lettres d'information comme par exemple sur les nouveautés dans le domaine de l'investissement locatif. Et tout est déclinable de manière digitale. «Nos clients font le choix de garder le papier pour avoir plus d'impact auprès de leurs clients, confie la dirigeante. De plus, nous sommes tout près de La Poste. Ils passent deux fois par jour pour venir récupérer les courriers. On adresse plus d'un million de courriers chaque année. Donc on travaille main dans la main avec La Poste tous les jours».

Egide MD agit pour des institutionnels comme la Ville d'Amiens ou des privés comme la Clinique Pauchet, le groupe Gueudet, et des associations. «Notre rôle est déjà de conseiller le client par rapport à la pertinence de l'envoi qu'il veut faire. Et c'est aussi leur permettre d'avoir un tarif de timbre jusqu'à 70% moins cher que si vous alliez acheter un timbre en bureau de poste, conclut Émilie Petit. On fait aussi de l'envoi de colis. On va chez une quarantaine de professionnels chaque jours. On facilite la logistique de leur courrier».