Les entreprises pourront participer à une session de sensibilisation organisée le mardi 1er décembre, de 14h à 17h, au 6 rue des Deux Ponts, à Amiens. À travers cette initiative, la CCMO Mutuelle souhaite apporter des repères aux professionnels confrontés aux enjeux de l’inclusion dans leur organisation.



La rencontre reposera sur la Fresque du Handicap en Emploi, un support destiné à faciliter les échanges autour des difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap. Les discussions porteront notamment sur les troubles psychiques, les limitations sensorielles et les difficultés cognitives, qui ne sont pas toujours perceptibles par l’entourage professionnel.



Les participants seront également invités à examiner les idées préconçues susceptibles d’influencer les relations entre collègues et les pratiques managériales. La session abordera les difficultés qui peuvent limiter la participation des salariés concernés à la vie de leur entreprise. Elle permettra aussi d’explorer des pistes pour adapter les pratiques professionnelles et mieux prendre en compte les besoins individuels.

Une seconde session à Beauvais

Une autre rencontre est prévue le jeudi 26 novembre, de 14h à 17h, dans les locaux de la CCMO Mutuelle, au 6 avenue du Beauvaisis, à Beauvais. Les entreprises pourront choisir entre ces deux rendez-vous pour engager une réflexion collective sur les conditions d’accueil et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées.



Fondée en 1943, la CCMO Mutuelle propose des prestations de santé et de prévoyance aux particuliers et aux professionnels. Son activité concerne notamment les salariés, les retraités, les indépendants et les dirigeants. Historiquement implantée en Picardie, elle exerce aujourd’hui dans plusieurs régions françaises.