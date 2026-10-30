La situation financière du BHV doit être examinée vendredi par le tribunal des affaires économiques de Paris, alors même que parallèlement l'entreprise vient de demander son placement en redressement judiciaire auprès de la justice lyonnaise.

Le SEGM BHV, qui regroupe notamment l'historique Bazar de l'Hôtel de Ville, institution du cœur de Paris depuis 170 ans, et le BHV Parly 2, au sein de ce centre commercial des Yvelines, en Ile-de-France, affirmait encore récemment ne pas être en cessation de paiement.

Mardi, la direction de la société a admis être en faillite et a annoncé avoir demandé son placement en redressement judiciaire, afin de "préserver l'activité et l'emploi" et de "sécuriser son plan de relance". L'enseigne emploie 700 personnes, selon des données de septembre.

Réclamée "urgemment" par les représentants du personnel, cette procédure permettrait d'ouvrir une période d'observation de six mois, renouvelable six mois, à l'issue de laquelle un plan de continuation d'activité du groupe peut être présenté au tribunal.

En parallèle se tient vendredi une audience devant le tribunal des affaires économiques (TAE) de Paris qui examinera notamment, selon une source syndicale, un signalement de l'inspection du travail, qui soupçonnait déjà cet été le BHV Marais d'être en cessation de paiement.

Le maire de Paris Centre Ariel Weil a également dénoncé "une série de manquements en matière de sécurité du bâtiment" et "l'absence de paiement des cotisations sociales", dans un signalement envoyé au parquet que l'AFP a consulté, confirmant une information du Parisien.

Le choix de déposer sa demande de redressement judiciaire au TAE lyonnais, malgré l'audience prévue vendredi à Paris et alors que son siège social a déménagé de Lyon vers la capitale en février, incombe à une procédure d'assignation de créancier ouverte "il y a plusieurs mois" dans cette juridiction, selon une porte-parole du BHV.

"Des échanges sont en cours entre les conseils du BHV et les deux TAE pour identifier la juridiction compétente. On ira à Lyon ou à Paris selon l'issue de ces discussions", a-t-elle expliqué à l'AFP.

Le grand magasin, revendu à perte en juin par la SGM de Frédéric Merlin à certains de ses dirigeants, traverse de nombreuses turbulences depuis plusieurs mois.

Pendant l'été, la direction du BHV Marais avait dévoilé un plan de relance censé remettre à flot le grand magasin, mais s'était heurté à un manque de trésorerie, dû notamment selon elle à un différend avec le fonds canadien Brookfield, propriétaire des murs, qui conteste fermement cette version.

"Continuer avec les dirigeants actuels est voué à l'échec. Seul un projet de reprise solide et bien financé permettrait de maintenir l'activité et sauvegarder une partie des emplois", ont estimé les représentants du personnel dans un communiqué mercredi.

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