Entièrement neuf, l’hôtel propose plusieurs espaces pour compléter son offre d’hébergement : un restaurant, un bar et des salles de réunion modulables. Ces dernières peuvent accueillir des formations, des journées d’étude ou des séminaires. Elles disposent notamment d’une connexion très haut débit, d’équipements de visioconférence et de systèmes de présentation sans fil.

Un lieu adapté aux réunions professionnelles

Les entreprises peuvent également réserver une salle pour organiser leurs réunions ou leurs événements. La lumière naturelle et les équipements disponibles doivent permettre d’accueillir les participants dans des conditions adaptées, que ce soit pour une rencontre ponctuelle ou une journée de travail. L’hôtel a aussi intégré des équipements visant à améliorer sa performance énergétique. Pour faciliter l’accès des clients, un parking gratuit avec des bornes de recharge pour véhicules électriques est mis à disposition.

Un projet soutenu par le Département de la Moselle

L’établissement dispose également d’un restaurant qui met à l’honneur une cuisine de saison, élaborée à partir d’ingrédients frais. Il complète ainsi les services proposés par l’hôtel. En outre, le projet a bénéficié d’un soutien financier du Département de la Moselle. Avec cette nouvelle adresse, Sarrebourg complète son offre d’hébergement et renforce ses possibilités d’accueil pour les déplacements professionnels et le tourisme d’affaires.