Le gouvernement réfléchit à des "prêts sécheresse" pour permettre aux agriculteurs de "faire la jonction" avec les prochaines productions, lorsqu'ils ont perdu le fruit de leur travail, a indiqué vendredi la ministre de l'Agriculture Annie Genevard.

"Je vais évidemment armer puissamment l'indemnité de solidarité nationale pour tous ceux qui ne peuvent pas être assurés par les dispositifs classiques. Nous réfléchissons à un prêt sécheresse pour pouvoir faire la jonction avec les prochaines productions. Et puis, lors du prochain budget, nous aurons probablement des propositions à faire en matière de nouvelles mesures fiscales", a énuméré la ministre sur RMC.

Depuis quelques semaines, le ministère égrène les mesures face au désespoir grandissant des agriculteurs, qui voient chaque vague de chaleur amplifier leurs pertes et compromettre les nouvelles cultures mais aussi la production animale, tant les sols sont secs et le fourrage rare.

La ministre a réitéré vendredi que le calibrage des aides devrait attendre le 27 août, lors d'une réunion des préfets qui permettra de définir le montant du "plan global" annoncé le 5 août sans chiffrage.

Après avoir annoncé des mesures pour que les assureurs puissent verser des acomptes plus importants et de manière anticipée ainsi qu'une dérogation pour faucher les jachères, le ministère de l'Agriculture envisage donc la piste de prêts.

Ils seraient garantis ou bonifiés, a-t-il précisé vendredi matin à l'AFP. Ce mécanisme est régulièrement utilisé lors des crises agricoles pour compenser les pertes de trésorerie soudaines qui empêchent les agriculteurs les plus en difficulté de racheter de quoi recommencer à produire (semences, fourrage...).

Le week-end dernier, le président de la FNSEA Arnaud Rousseau avait affirmé que l'impact de la sécheresse et des canicules pour l'agriculture nécessiterait des "milliards" d'euros, insistant sur les aides d'urgence, par exemple pour les agriculteurs s'apprêtant à semer du colza et dans l'impossibilité de le faire face à la sécheresse des sols.

Les montants dédiés aux assurances, couverts par l'Etat quand les pertes dépassent un certain seuil, pourraient atteindre "plusieurs centaines de millions d'euros", a précisé le ministère. L'Etat prendra aussi en charge les cotisations sociales et permettra un dégrèvement de la taxe foncière, selon le ministère.

Mme Genevard a en outre appelé la grande distribution à la solidarité en acceptant des calibres de fruits et légumes "un peu différents", en envisageant une "revalorisation des prix" payés aux agriculteurs ou en privilégiant l'origine France.

Dans un communiqué vendredi, le groupe Carrefour a annoncé un "plan d'urgence" pour "faciliter l'écoulement des productions endommagées par la sécheresse".

Celui-ci prévoit une "adaptation" du cahier des charges pour pouvoir "commercialiser des fruits et des légumes de qualité mais plus petits ou visuellement imparfaits", "une révision immédiate des prix d'achats des fruits et légumes frais" dont les coûts de production ont été impactés par les canicules et "des délais de paiement raccourcis à 15 jours pour une durée d'un mois".

"Carrefour ajoute enfin qu'aucune pénalité de retard ne sera appliquée en cas de retard logistique ou problèmes d'approvisionnement", assure le groupe.