L'Indonésie va fermer plus de 750 entreprises publiques

Le président indonésien a annoncé vendredi vouloir fermer d'ici fin 2026 plus de 750 entreprises publiques, sur 1.074 au total, affirmant que "beaucoup trop" étaient "improductives" et qu'un tribunal spécial allait enquêter sur la gestion des groupes publics sur les 30 dernières années.

La plus grande économie d'Asie du Sud-Est lutte depuis longtemps contre la corruption dans ses secteurs public et privé, avec le renforcement des lois anticorruption, la création de commissions d'enquête spéciales et l'arrestation de plusieurs personnalités de premier plan.

"Il y a beaucoup trop d'entreprises publiques improductives, toujours en train d'annoncer des pertes tout en revendiquant des bénéfices. Ces bénéfices sont simplement inventés", a assuré Prabowo Subianto dans son discours sur l'état de la Nation devant le parlement.

Avec la création l'an dernier du fonds souverain indonésien Danantara pour gérer les actifs de l'État, "nous avons découvert qu'il existe 1.074 entreprises publiques", a-t-il ajouté.

"Je pensais qu'il y en avait 300 ou 400, mais il s'avère qu'il y en a 1.074. Et ces entreprises publiques agissent parfois comme bon leur semble, sans aucun sens des responsabilités envers la nation, envers l'État", a fustigé le président.

A ce jour, 290 entreprises publiques ont déjà été fermées, a-t-il précisé. D'ici au 31 décembre, il ne devrait plus en rester que 300.

"Nous allons fermer plus de 750 entreprises et ne conserver que celles qui sont productives, celles qui créent une valeur ajoutée pour la population", a poursuivi le président, dans ce qui selon lui "pourrait être la plus vaste restructuration d'entreprises au monde".

Cette campagne a déjà permis d'économiser environ 50.000 milliards de roupies (plus de 2,4 milliards d'euros) en coûts de fonctionnement, notamment les salaires des directeurs et des commissaires, la location de bâtiments et de voitures, ainsi que les frais de déplacement professionnels, a indiqué M. Prabowo.

Amnistie spéciale

L'objectif pour cette année était de réaliser plus de 70.000 milliards de roupies d'économies.

M. Prabowo a évoqué la création "d'un tribunal spécial ad hoc pour enquêter sur la gestion (des entreprises publiques, NDLR) et les conseils d'administration sur les 30 dernières années, peut-être".

Il a également demandé aux parlementaires d'envisager une sorte d'"amnistie spéciale pour ceux qui se repentent".

L'Indonésie a obtenu le faible score de 34 sur 100 à l'indice de perception de la corruption d'Amnesty International pour 2025.

La corruption est également devenue un cri de ralliement pour les manifestants dénonçant la hausse du coût de la vie, alors que l'Indonésie et la région sont secouées par la flambée des prix du pétrole provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

Un projet public est particulièrement au centre de critiques: le coûteux programme de repas scolaires gratuits, projet phare de Prabowo, dont il a promis vendredi qu'il le poursuivrait, "mais avec des améliorations et plus d'efficacité".

"Nous ne pouvons pas accepter qu’un enfant indonésien sur quatre souffre de retard de croissance", a déclaré le président.

En outre, malgré l'incertitude mondiale, Prabowo a assuré que le pays était sécurisé sur le plan alimentaire et énergétique, et s’est dit "confiant" que la croissance économique atteindrait 6,0% d’ici la fin de l’année 2026.

Le PIB s'est établi à 5,3% au deuxième trimestre de l'année, après 5,6% au premier. Les analystes ont à plusieurs reprises exprimé leur scepticisme quant aux données officielles de croissance de l’Indonésie.