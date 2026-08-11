En ce vendredi après-midi, Pauline Devos-Dubois a quitté son laboratoire aménagé chez elle à Buigny-l’Abbé, un village du Ponthieu à quelques kilomètres à l'est d'Abbeville, pour vendre ses délicieux biscuits sur le marché mensuel d’Huppy. Elle aime à aller à la rencontre des clients et leur faire découvrir ses nouvelles recettes, comme ce jour-là des shortbreads aux zestes de citron vert.

Son stand regorgeait de biscuits pépites (les plus demandés), de palets bretons, de biscuits amandes, de maxi cookies, de rochers coco, de cookies aux trois chocolats, de diamants à la framboise… Elle avait apporté aussi des exemples de biscuits décorés dont elle veut développer les ventes éphémères. Elle assure aussi des commandes de biscuits personnalisés : «Je pars d’une pâte sablée pas trop grasse, explique t-elle. Je dépose du glaçage royal de la tonalité que je veux. Anniversaires d’enfants, mariages, baptêmes… Cela peut être pour n’importe quel évènement car je peux réaliser tous les dessins et tous les motifs. Je peux aller jusque 15 cm de diamètre. Ce sont des gâteaux qui demandent au minimum cinq jours de travail».

Des matières premières locales

Un an et demi après le lancement des Baboo’dises (contraction de son surnom et de gourmandises), cette ancienne fonctionnaire savoure un succès grandissant qui va l’amener à doubler la surface de son laboratoire. Cette jeune maman base ses fabrications sur un philosophie toute simple : la proximité et la qualité : «La farine est produite par les Moulins Riquier à Cahon-Gouy, le beurre par Lact’Union à Abbeville, les œufs proviennent de la ferme Derumaux à quelques dizaines de mètres de chez moi, décrit Pauline Devos-Dubois . Cela fait sens. Les madeleines doivent être mangées dix jours après la fabrication et les palets bretons deux mois après car tous mes biscuits sont sans additifs. On en trouve peu. C’est que ce qui avait séduit le gérant de La potagère à Mareuil-Caubert. Il a été le premier à me faire confiance».

Aujourd’hui, elle compte plusieurs revendeurs comme La Brulerie à Abbeville, avec qui elle a mis au point un diamant au café, Locavrac à Abbeville, la ferme Derumaux via son distributeur ou Les Mets de l’Estran à Saint-Valery-sur-Somme. Désormais, elle invite les particuliers à la contacter pour acheter sa gamme de biscuits classiques sur place. Pauline Devos-Dubois n’est pas certaine d’être présente le 4 septembre sur le marché d’Huppy : «Je serai là pour le dernier du 2 octobre, confie-t-elle. C’est un marché très convivial. Les gens viennent nombreux et jouent le jeu de nous faire travailler». Elle enchainera ensuite avec les marchés de Noël : Vironchaux, Saint-Riquier, Nouvion-en-Ponthieu… D’ici là, elle espère que son site de vente en ligne sera opérationnel afin de toucher une nouvelle clientèle plus lointaine.