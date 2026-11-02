La Brosserie Française, basée à Beauvais, poursuit son développement économique et ce grâce au succès sa brosse à dents «Top Prix» vendue à 0,99 euros depuis deux ans au sein des grandes surfaces. Fabriquée au sein de son usine, cette brosse à dents Made in France écoresponsable rencontre un vif succès depuis sa commercialisation. Elle s’est d'ailleurs imposée en grandes et moyennes surfaces, d’abord chez Leclerc, puis auprès d’enseignes majeures telles qu’Auchan, Carrefour, Intermarché et les Magasins U.

Et depuis juillet 2024, 2,5 millions de brosses à dents «Top Prix» ont été vendues. «Une étape majeure pour La Brosserie Française qui confirme l’appétence des consommateurs pour des produits du quotidien fabriqués en France, éco-conçus et proposés à un prix juste», précise l'entreprise. Dans le même temps, la marque poursuit également son déploiement national, avec une présence dans plus de 3 000 points de vente partout en France, renforcée notamment par 200 points de vente supplémentaires chez les Magasins U et Intermarché.

Hausse de la production

Face à ce succès, cette dynamique commerciale se manifeste directement au sein des ateliers. Pour pallier à cette hausse, la Brosserie Française s'est d'abord appuyée sur des renforts de salariés volontaires et des intérimaires dans un contexte de mobilisation générale de l’entreprise qui a aussi fait face à ce succès fulgurant.

Le succès ne flanche pas, La Brosserie Française doit maintenant recruter. Un nouveau recrutement doit avoir lieu en novembre, après déjà trois recrutements en CDI au sein de ses équipes de production en septembre et octobre. «Ces recrutements traduisent une étape importante pour La Brosserie Française. Le succès de la brosse à dents “Top Prix” démontre qu’il est possible de concilier fabrication française, accessibilité prix et exigence environnementale. Pour continuer à répondre à la demande, nous devons renforcer durablement nos équipes et notre capacité de production», exprime Olivier Remoissonnet, Directeur Général de La Brosserie Française.

Ces recrutement permettent à l'entreprise de consolider son organisation industrielle tout en poursuivant le développement d'une offre Made in France accessible au plus grand nombre.