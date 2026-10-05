Parce que plus de 70% des transactions e-commerce dans le monde se font désormais depuis un mobile, selon les données de Locala, citées par Alizé Group, le fabricant de puzzles mosellan implanté à Behren-lès-Forbach vient de lancer son application Puzzle.fr.

«Le puzzle n’est pas un marché figé. C’est un secteur en pleine modernisation, et l’infrastructure qui l’entoure doit suivre», estime le groupe, qui voit dans cette application un levier stratégique de développement. Celle-ci donne accès à un vaste catalogue regroupant 8 000 puzzles en stock issus des six marques de l’entreprise – Bluebird, Grafika, Pièces & Peace, Alipson, MyPuzzle et Jig & Puz – ainsi que celles de ses partenaires. Au-delà de la simplification des commandes, ce nouvel outil doit permettre de renforcer la fidélisation et de mieux connaître les clients, grâce à la collecte et à l’exploitation des données d’achat.

Une success-story mosellane

Créé en 2013 avec le lancement de Puzzle.fr, Alizé Group s’est progressivement imposé comme un acteur majeur de la distribution européenne de puzzles. La croissance de l’entreprise s’appuie sur des investissements industriels, des acquisitions et l’élargissement de son catalogue.

Devenu fabricant en 2021, le groupe présidé par Frédéric Metge a relocalisé une partie de sa production en Moselle, où il dispose d’un atelier de plus de 2 000 m². Il maîtrise désormais l’ensemble de la chaîne de valeur, de la création à la fabrication, jusqu’à la commercialisation et la logistique.

En 2024, il a réalisé 7,1 millions d’euros de chiffre d’affaires et employait une cinquantaine de salariés. Il expédie désormais plus d’un million de puzzles par an.