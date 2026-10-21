Bourse de Paris : EssilorLuxottica s'envole, Carrefour plonge

La Bourse de Paris est en hausse mercredi, portée par l'envolée d'EssilorLuxottica, dopé par la hausse des ventes de ses lunettes connectées, un élan toutefois freiné par la chute de Carrefour, qui a abaissé ses objectifs financiers annuels.

Vers 10H00, le CAC 40 prenait 0,37 %, soit 28,97 points, à 7.867,46 points. La veille, il avait cédé 0,38 %.

Carrefour dégringolait de 13,65 % à 14,08 euros, plus forte baisse du CAC 40, effaçant tous ses gains depuis le début de l'année. Le distributeur a abaissé mardi soir ses objectifs 2026. Il estime que les violences et pillages du week-end, qui ont touché une cinquantaine de ses magasins, pèseront sur son résultat opérationnel courant à hauteur de 80 à 200 millions d'euros.

"L'ampleur de l'impact est extrêmement difficile à évaluer à ce stade", estiment les analystes de Jefferies.

Parmi les autres fortes baisses de la cote parisienne, Michelin reculait de 5,35 % à 31,48 euros, malgré la confirmation de ses objectifs annuels. Le fabricant de pneumatiques a fait état d'un chiffre d'affaires stable sur neuf mois et sa directrice financière a qualifié l'année 2027 de "très incertaine".

À l'inverse, EssilorLuxottica s'envolait de 12,26 % à 168,95 euros, en tête du CAC 40. Le géant de l'optique a annoncé une hausse de 20 % des ventes de ses lunettes connectées au troisième trimestre, à 486 millions d'euros. Le titre reste en recul de plus de 37 % depuis janvier.

Bureau Veritas gagnait 1,77 % à 28,21 euros après avoir confirmé ses objectifs. Eurofins prenait 1,09 % à 79,86 euros, bien qu'ayant revu à la baisse sa prévision de croissance.

Dans le sillage des premiers bénéfices de l'américain SpaceX, STMicroelectronics progressait de 1,34 % à 41,56 euros et Legrand, fournisseur d'équipements pour les centres de données, de 2 % à 129,85 euros.

TotalEnergies gagnait 0,96 % à 80,71 euros, profitant de la remontée des prix du pétrole, le baril de Brent revenant autour de 110 dollars.

Sur le marché de la dette, le taux d'emprunt français à dix ans évoluait à 4,97 %, contre 4,93 % la veille. L'écart avec son équivalent allemand avait atteint mardi en clôture 1,53 point, son plus haut niveau depuis 2011, et continuait à se creuser en séance mercredi.

La situation "pourrait empirer avant de s'améliorer", estiment les analystes de la banque privée suisse UBP.

Les investisseurs attendent aussi les résultats des géants américains Meta et Tesla, après la clôture de Wall Street.

Euronext CAC40

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