Marina Ferrari, ministre des Sports et de la Jeunesse, a fait état mardi d'"une vingtaine de décès" par noyade "depuis le début du weekend", appelant à "respecter les règles de sécurité", au micro de France Inter.

Lundi, un porte-parole de la Sécurité civile avait indiqué qu'au moins 13 personnes avaient perdu la vie par noyade ce week-end.

"Nous avons un observatoire qui suit ces épisodes de noyades qui nous fait état, je n'ai pas encore le chiffre consolidé, d'une vingtaine de décès depuis le début du week-end", a indiqué la ministre mardi matin.

"Je viens ce matin rappeler les consignes de sécurité à respecter. C'est pas anodin par des épisodes de canicule comme cela d'aller se baigner dans des zones qui ne sont pas surveillées", a ajouté Marina Ferrari.

"On comprend aussi, on a besoin de se rafraîchir, on a envie d'accéder à l'eau mais il faut vraiment respecter les zones qui sont surveillées, on voit par exemple des jeunes qui sont dans des canaux, il faut faire très attention aux points où on va prendre l'eau", selon la ministre.

Elle a estimé qu'"on oublie souvent les règles de sécurité qui sont essentielles. Sur la côte atlantique par exemple, nous avons eu également des noyades car on oublie qu'une baïne c'est dangereux, on oublie les gestes essentiels, on oublie de rentrer progressivement dans l'eau aussi. Quand le corps subit un tel choc thermique, il faut faire extrêmement attention".

"Il faut faire attention à l'alcool. Sur la Fête de la musique, on n'a pas eu à déplorer d'événement majeur, ça veut dire que les gens ont été responsables par rapport à la prise d'alcool notamment, mais on sait que alcool et baignade ça fait très mauvais ménage", a souligné Marina Ferrari.

Concernant l'apprentissage de la natation, "nous avons aujourd'hui un problème d'entretien de nos piscines, notamment en milieu rural, avec une inquiétude qui est de voir certains établissements d'apprentissage de la natation qui ferment. Les piscines sont âgées et il y a des communes qui ne sont plus en capacité d'entretenir ces équipements".

La ministre a affirmé que "l'Etat est aux côtés des collectivités pour financer ces équipements", rappelant que "dans le cadre de la préparation des JO de Paris 2024, il y a eu un grand plan de 10.000 équipements sportifs lesquels ont porté pour partie sur des piscines. Dans les priorités d'investissement de l'Agence nationale du sport, j'ai demandé à ce que les piscines soient fléchées en priorité", a-t-elle ajouté.

Concernant plus largement les compétitions sportives, Marina Ferrari a indiqué que "quand on est en alerte rouge, beaucoup peuvent être annulées. On regarde au cas par cas, en fonction du type d'intensité sportive qui est demandée, aussi de la configuration de l'événement", donnant en exemple la fédération d'athlétisme qui a annulé plusieurs événements par précaution.

"Vous avez aussi des mesures d'interdiction administratives qui ont été prononcées par des préfectures, 29 en l'occurrence ce weekend", a-elle détaillé.

Interrogée sur la finale du Top 14 qui opposera samedi soir Montpellier à Toulouse, la ministre a estimé que "ce sont des professionnels. Il y a des mesures qui sont prises pour le public, on rajoute des fontaines d'eau, on met des points d'ombrage pour que le public puisse se mettre à l'ombre. Pour les joueurs également, on les hydrate plus régulièrement".