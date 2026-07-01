







Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or a débuté, le19 juin, des travaux de restauration d’un mur de soutènement sur la commune de Brémur-et-Vaurois, le long de la RD 101G. Ce mur, mesurant 20 mètres de long et 3 mètres de haut, est situé dans une zone protégée en raison des abords historiques du Château de Rocheprise.





Les travaux font suite à des dommages causés par un éboulement survenu après l’hiver dernier, entraînant la dégradation sur environ 7 mètres et un affaissement partiel de la route. Le projet, d'un coût total de 108 000 euros, est entièrement financé par le Département et confié à l’entreprise GAUDRY BTP. La technique employée consiste à déconstruire le mur existant pour le reconstruire avec les pierres d’origine tout en ajoutant une paroi en béton armé qui ne sera pas visible après achèvement. Les matériaux récupérés seront réutilisés afin de préserver l’aspect historique du mur.





Les travaux devraient durer environ deux mois, avec une date de fin prévue pour le vendredi 28 août, sauf imprévus. Pendant cette période, la RD 101G sera fermée au niveau du chantier. Toutefois, la circulation sera rouverte chaque soir et durant les week-ends sur une demi-chaussée. Une déviation a été mise en place par les voies communales pour minimiser l'impact sur les usagers.