Les prix du gazole ont accentué leur baisse, avec 6.600 des 10.000 stations françaises qui ont diminué leurs prix, de 15 centimes en moyenne, après la mise sur le marché des stocks stratégiques, a indiqué mercredi le ministre de l'Economie Roland Lescure.

"On a aujourd'hui 3.000 stations sur 10.000 dont la baisse dépasse les 20 centimes", a ajouté M. Lescure sur BFMTV/RMC.

"Sur un plein de 45 litres, qui est un plein normal, on économise 9 euros, c'est près de 10 % de baisse, c'est très important", s'est-il félicité.

Mardi, le ministre du Commerce Serge Papin avait fait état d'un recul des prix du gazole dans 6.000 stations, de 12 centimes d'euros en moyenne.

Le gouvernement français avait annoncé en octobre qu'il vendrait à prix coûtant aux distributeurs 10 millions de barils de gazole issus des stocks stratégiques pendant trois mois, de novembre à janvier, afin de faire baisser les prix à la pompe, à des niveaux historiquement élevés depuis le début du conflit au Moyen-Orient, déclenché par des frappes des États-Unis et d’Israël sur l'Iran.

Ce déstockage a débuté dimanche 1er novembre.

"Au fur et à mesure que les stocks stratégiques arrivent dans les pompes, ça baisse", a précisé Roland Lescure, soulignant que cette baisse s'observait dans des "petites stations" mais que celles-ci peuvent mettre plus de temps à être approvisionnées.

"Elles auront trois mois devant elles pour (...) faire ces baisses de prix pour leurs consommateurs", a-t-il rappelé, tout en estimant qu'il allait "falloir suivre dans les jours qui viennent" d'éventuels changements dans la politique internationale de Donald Trump, "notamment sur le prix de l'essence", après la défaite du parti du président américain aux élections de mi-mandat mardi.

Mercredi matin, le litre de gazole était vendu 2,25 euros en moyenne en France, selon un calcul de l'AFP sur 8.902 stations-service. Le 31 octobre, ce prix moyen était de 2,37 euros.