En pleine crise du prix des carburants, le patron des communistes et candidat à la présidentielle Fabien Roussel a réclamé samedi la fin du "racket" et appelé les Français à se "mobiliser" lors d'une opération de tractage sur une aire de péage de l'Oise.

"La crise énergétique est tellement forte en France que si on n'agit pas, le gouvernement va continuer de laisser les prix de l'essence, mais aussi du gaz et de l'électricité, monter. Et avec l'hiver qui approche, ce n'est pas tenable", a déclaré dans la matinée le secrétaire national du Parti communiste (PCF) à la barrière de Chamant-Senlis, sur l'autoroute A1.

Appelant en premier lieu à participer à la mobilisation syndicale dans la fonction publique le 29 septembre, il a affirmé que les communistes seraient "aussi" aux "rendez-vous que les citoyens décideront ensuite d'organiser".

A en croire les coups de klaxon au péage de Senlis, le petit groupe de militants et d'élus locaux communistes occupés à distribuer des tracts a pu donner l'impression que le mouvement des "gilets jaunes" - qui rassemblait, en 2018 et 2019, des milliers de personnes partout en France chaque samedi - était sur le point de renaître.

"C'est maintenant que les Français souffrent, c'est maintenant qu'ils ont du mal à payer leurs factures (...) Nous sommes là aujourd'hui pour demander à ce que le gouvernement agisse immédiatement", a expliqué Fabien Roussel, avant de tendre lui même ses tracts aux automobilistes, français comme étrangers.

Sous le titre "Stop au racket", le patron du PCF y égrène ses propositions: baisser la TVA sur le carburant de 20% à 5,5% ou encore imposer à TotalEnergies de rogner sur ses marges, alors qu'Emmanuel Macron martèle que l'inflation énergétique est "due intégralement aux guerres et à la situation internationale" que "nous subissons".

"C'est pour ça que j'ai interpellé le président de la République pour lui demander d'agir beaucoup plus fortement pour qu'avec d'autres pays dans le monde - je pense aux Brics notamment - nous pesions sur ces conflits pour obtenir des cessez-le-feu rapides et notamment en Europe", a expliqué le candidat communiste. "Cette guerre (en Ukraine) n'a que trop duré, et nous souffrons d'être privés du gaz russe, notamment", a ajouté M. Roussel, qui a été reçu vendredi à l'Elysée avec les autres candidats à la présidentielle.

Le forum des Brics rassemble 11 pays dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Iran et l'Arabie saoudite.