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Chauny : les entrepreneurs attendus pour une nouvelle édition des Rencontres économiques

Des questions liées au développement économique seront au cœur de la 8e édition des Rencontres économiques de la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère, organisée mardi 3 novembre 2026.

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© Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère.

© Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère.

Par S.M
La Gazette Picardie
Publié le 5 octobre 2026 - Mis à jour le 5 octobre 2026

À partir de 9h, au sein du Forum de Chauny, dirigeants et chefs d’entreprise pourront échanger autour de plusieurs sujets liés à la vie des entreprises, de leur création à leur développement. Deux tables rondes sont prévues au cours de cet événement. La première table ronde, intitulée « Créer, reprendre, entreprendre : pourquoi s’installer chez nous ? », sera consacrée à la création et à la reprise d’entreprise. Les échanges porteront notamment sur les raisons qui peuvent conduire un entrepreneur à choisir le territoire pour lancer ou développer son activité.

Un moment d’échange entre entrepreneurs

La seconde table ronde, « Investir, innover, exporter : une dynamique de territoire », abordera les projets d’investissement, l’innovation et l’ouverture à de nouveaux marchés. Elle permettra de mettre en lumière les initiatives et les dynamiques qui participent au développement économique local. Au-delà des tables rondes, l’événement permettra également aux participants de se rencontrer et d’échanger sur leurs expériences. 

Les Rencontres économiques sont organisées chaque année par la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. Selon la collectivité, près de 200 personnes participent habituellement à ce rendez-vous consacré à la vie économique locale.