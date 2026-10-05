À partir de 9h, au sein du Forum de Chauny, dirigeants et chefs d’entreprise pourront échanger autour de plusieurs sujets liés à la vie des entreprises, de leur création à leur développement. Deux tables rondes sont prévues au cours de cet événement. La première table ronde, intitulée « Créer, reprendre, entreprendre : pourquoi s’installer chez nous ? », sera consacrée à la création et à la reprise d’entreprise. Les échanges porteront notamment sur les raisons qui peuvent conduire un entrepreneur à choisir le territoire pour lancer ou développer son activité.

Un moment d’échange entre entrepreneurs

La seconde table ronde, « Investir, innover, exporter : une dynamique de territoire », abordera les projets d’investissement, l’innovation et l’ouverture à de nouveaux marchés. Elle permettra de mettre en lumière les initiatives et les dynamiques qui participent au développement économique local. Au-delà des tables rondes, l’événement permettra également aux participants de se rencontrer et d’échanger sur leurs expériences.

Les Rencontres économiques sont organisées chaque année par la Communauté d’agglomération Chauny-Tergnier-La Fère. Selon la collectivité, près de 200 personnes participent habituellement à ce rendez-vous consacré à la vie économique locale.