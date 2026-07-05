Ciné Saint-Leu à Amiens : un refuge de culture pour l'été

Culture
SB arts et créations à Amiens ou la thérapie de la couleur
05/07/2026 Benoît Maleplate
Amiens (80)
Le Ciné Saint-Leu, dans le quartier du même nom à Amiens, est le cinéma art et essai de la ville. Sa programmation est dédiée à 100% aux films d’auteurs et les choix de la direction pour l’été 2026 s’annoncent une nouvelle fois brillants.
Boris Thomas dirige le Ciné Saint-Leu depuis dix ans. © Cyrille Struy
© Cyrille Struy
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05/07/2026 Benoît Maleplate
Amiens (80)
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