Culture
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Ciné Saint-Leu à Amiens : un refuge de culture pour l'été

Le Ciné Saint-Leu, dans le quartier du même nom à Amiens, est le cinéma art et essai de la ville. Sa programmation est dédiée à 100% aux films d’auteurs et les choix de la direction pour l’été 2026 s’annoncent une nouvelle fois brillants.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 5 juillet 2026 - Mis à jour le 5 juillet 2026
<p>Le Ciné Saint-Leu est classé Art &amp; Essai avec les labels Recherche &amp; Découverte, Jeune Public, Répertoire &amp; Patrimoine. Cinéma indépendant associatif, il est membre du réseau Europa Cinemas et il adhère à de nombreuses organisations cinématographiques. Il est aussi le coordinateur pour tout le département de la Somme du dispositif d’éducation artistique et culturelle pour les scolaires, de la maternelle au collège. Le Ciné Saint-Leu développe ainsi un rapport privilégié avec le public dès le plus jeune âge. Il l’entretient avec les lycéens de Robert de Luzarches, seul établissem.

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