Commerzbank en forme avant son rapprochement avec UniCredit

Commerzbank a publié jeudi des résultats trimestriels en forte hausse, à l'heure où se préparent les prochaines étapes de son rapprochement avec l'italienne UniCredit, devenue de facto son actionnaire de contrôle.

De juillet à septembre, le bénéfice net a progressé de 45 % sur un an à 859 millions d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'année, il atteint 2,7 milliards d'euros, soit un record historique, met en avant la banque de Francfort dans un communiqué.

Sur le trimestre écoulé, les revenus ont progressé de 9 % sur un an pour atteindre 3,2 milliards d'euros, grâce à la forte progression des commissions et à la hausse du revenu net d'intérêt, tandis que les coûts totaux sont restés stables à 1,68 milliard d'euros.

La banque a confirmé son objectif annuel de revenus d'environ 13,2 milliards d'euros pour 2026, tout en abaissant légèrement sa prévision de revenu net d'intérêt à 8,5 milliards d'euros, contre 8,6 milliards auparavant, en raison d'une concurrence accrue sur les dépôts.

Travaux préparatoires

Ces résultats interviennent alors que Commerzbank est entrée dans une nouvelle phase de son histoire.

Depuis une irruption surprise au capital en 2024, la banque italienne UniCredit a poursuivi méthodiquement sa montée en puissance pour détenir désormais près de 50 % du groupe allemand à l'issue d'une offre publique d'échange lancée au printemps.

La finalisation de la prise de contrôle reste soumise aux dernières autorisations réglementaires, attendues d'ici à début 2027.

Or, les deux banques ont commencé à préparer la phase suivante. "Les travaux préparatoires à la consolidation ont commencé", indique Commerzbank dans une présentation à des analystes.

Longtemps opposée aux ambitions du patron italien d'UniCredit, Andrea Orcel, la présidente du directoire de Commerzbank, Bettina Orlopp, se dit désormais "confiante" quant à la capacité du futur ensemble à dégager des bénéfices supplémentaires.

Des synergies de coûts entre les deux établissements sont étudiées, sans que Mme Orlopp ne les chiffre à ce stade.

Elle a plutôt mis en avant la complémentarité géographique des deux établissements : UniCredit dispose d'une forte implantation en Europe centrale et orientale, tandis que Commerzbank apporte notamment sa filiale polonaise mBank ainsi qu'un réseau développé en Asie, au service des entreprises allemandes exportatrices.

Berlin, deuxième actionnaire individuel de Commerzbank avec un peu plus de 13% du capital, insiste depuis des mois pour que la banque continue à jouer son rôle central dans le financement des PME et du tissu industriel allemand.

UniCredit, à qui on prête l'intention de tailler dans le réseau international de sa cible, s'est voulu ici rassurant : "Nous ne combinons pas les forces des deux banques pour faire moins pour les entreprises allemandes", a affirmé la banque fin octobre.

Départs volontaires

En attendant, Commerzbank poursuit un important programme de réduction des coûts. Après avoir annoncé en 2025 la suppression de 3.900 postes équivalent temps plein d'ici fin 2027, environ 3.000 suppressions supplémentaires doivent suivre d'ici 2030, comme annoncé en mai.

Selon la banque, près de 1.800 salariés ont déjà conclu des accords individuels de départ. Plus de 1.100 autres ont opté pour un nouveau dispositif de retraite progressive.

Fin septembre, le groupe employait près de 40.400 personnes dans le monde, dont un peu plus de 25.000 en Allemagne.

Une assemblée générale extraordinaire pourrait se tenir début 2027 et conduire à une recomposition des instances dirigeantes sous l'influence d'UniCredit.

"Mon état d'esprit est bon", a assuré Mme Orlopp à ce sujet, grâce aux résultats qui placent sa banque "sur la bonne trajectoire".